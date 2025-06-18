Muharrem İnce CHP’ye Geri mi Dönüyor? Özgür Özel’den Sürpriz Ziyaret

CHP lideri Özgür Özel ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin bugün Ankara'da bir araya gelmesi bekleniyor. Sürpriz ziyaretin nedeninin İnce'nin CHP'ye geri dönmesi üzerine olacağı iddia ediliyor.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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Muharrem İnce CHP’ye Geri mi Dönüyor? Özgür Özel’den Sürpriz Ziyaret
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Ankara'da Memleket Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret edecek. Özel’in, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile yapacağı görüşmede, İnce'nin partisiyle birlikte CHP’ye katılımı gündeme geleceği iddia edildi.

MEMLEKET PARTİSİ DUYURDU

Memleket Partisi sosyal medya hesabından iki liderin görüşmesini "DUYURU Muharrem İnce ile Özgür Özel Bir Araya Geliyor Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 18 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 11.00’de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bir görüşme gerçekleştirmek üzere Memleket Partisi Genel Merkezi’ne ziyarette bulunacak. Tarih: 18.06.2025 Saat: 11:00 Adres: Fatih Sultan Mahallesi 2700. Cadde no:3/3 Arp Kule Etimesgut/Ankara" sözleriyle duyurdu.

3.5 YIL SONRA GERİ Mİ DÖNECEK?

Öte yandan kulislerde konuşulan iddialara göre, Muharrem İnce’ye önümüzdeki hafta salı günü yapılacak CHP Grup Toplantısı’nda yeniden CHP rozeti takılabileceği öngörülüyor. Bu gelişme gerçekleşirse İnce, yaklaşık üç buçuk yıl sonra yeniden CHP saflarına katılmış olacak.

SÖZ VERMİŞTİ

Muharrem İnce, son olarak 22 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyonlara karşı Saraçhane’de düzenlenen mitingde dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. CHP’ye ve Özgür Özel’e destek mesajı veren İnce, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Size şunu söyleyeyim, son bir şey söyleyeyim. Bakın, son bir yerel seçim yaşadık. Bu yerel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi’nin genç bir genel başkanı birinci parti çıkardı CHP’yi. Şimdi önümüzde bir genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimi var. Ben de yıllarca CHP’ye kırk iki yıl hizmet etmiş bir ağabeyiniz, kardeşiniz olarak önümüzdeki seçimde bu genç genel başkanın yeniden, yerel seçimde olduğu gibi birinci çıkması için var gücümle çalışacağım, söz veriyorum."

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