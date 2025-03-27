Muharrem İnce Paylaştı... İmamoğlu'ndan Yeni Mesaj Var: 'Milletimiz Büyüktür, Geleceğimizin Yegane Temelidir'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Silivri'deki Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

'HER ZAMAN DESTEKLEYECEĞİM'

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan İnce, "Ben Muharrem İnce olarak Ekrem İmamoğlu'nu her zaman destekleyeceğim. Kendisine yargısız infaz yapıldığına inanıyorum. Kendisinden intikam alındığını düşünüyorum. Bu durum gerçek demokrasilerde olacak bir iş değildir. Onun için desteğimiz tamdır" dedi.

'ABİ GEÇER BU GÜNLER, MERAK ETME'

İnce, İmamoğlu'nun moralini çok iyi gördüğünü bildirerek, "Bir bedel ödediğinin farkında. Söylediğini aynen aktarayım; 'Abi geçer bu günler merak etme, moralim de gayet iyi'. Oruçlu musun dedim, 'Evet, gözaltındayken tutamadım şimdi oruçluyum' dedi" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NUN MESAJINI PAYLAŞTI

İnce daha sonra İmamoğlu'nun el yazısı ile mesajını "Sayın Ekrem İmamoğlu’nu Silivri Cezaevi’nde ziyaret ettim. Moralini çok iyi gördüm. Bir bedel ödediğinin farkında. Kendisinin mesajını sizlerle paylaşıyorum" notu ile paylaştı.

İmamoğlu'nun mesajında, "Milletimiz büyüktür, devletimizin, geleceğimizin yegane temelidir" ifadeleri yer aldı.