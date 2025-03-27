'İmamoğlu' Sessizliği Tepki Çeken MUBI'den Özür: 'Açık Bir Tepki Verememiş Olmamızdan...'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sessiz kalması nedeniyle tepki çeken MUBI'den 'özür' paylaşımı geldi. MUBI Türkiye'den yapılan açıklamada, "Seyircimizin 'Bizi yalnız bıraktınız' şeklindeki sitemini işitiyoruz. Yaşattığımız hayal kırıklığını görüyor ve özür diliyoruz. Adaletin, aklın ve özgürlüğün yanındayız" denildi.

'İmamoğlu' Sessizliği Tepki Çeken MUBI'den Özür: 'Açık Bir Tepki Verememiş Olmamızdan...'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart sabah saatlerinde 'yolsuzluk' ve 'terör' suçlamasıyla gözaltına alındı. 23 Mart'ta mahkemeye sevk edilen İmamoğlu 'yolsuzluk' suçlamasıyla tutuklandı. İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'deki İBB binası önünde protesto eylemleri başladı.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından küresel internet platformu, film yapım ve dağıtım şirketi MUBI'nin sessizliği tepki çekti. MUBI Türkiye'den bugün yapılan açıklamada eleştirilere yanıt verildi, seyircilerden özür dilendi.

"Adaletin, aklın ve özgürlüğün yanındayız" ifadelerine yer verilen açıklamada şöyle denildi:

'HAYAL KIRIKLIĞINI GÖRÜYORUZ'

"Ülkemizde yaşanan son gelişmeler karşısında yeterince hızlı, güçlü ve açık bir tepki verememiş olmamızdan kaynaklanan eleştirileri tek tek okuyoruz. Bugüne dek her durumda yanımızda olan seyircimizin 'Bizi yalnız bıraktınız' şeklindeki sitemini işitiyoruz. Yaşattığımız hayal kırıklığını görüyor ve sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu anlıyoruz.

Biz, sinemanın yalnızca bir sanat dalı değil, aynı zamanda ifade özgürlüğünün ve toplumsal direnişin en önemli aracı olduğuna inanıyoruz. Ortak değerlerimizi, yalnızca filmler aracılığıyla değil, kurumsal duruşumuzla da yansıtmak durumunda olduğumuzu kabul ediyoruz.

'ADALETİN YANINDAYIZ'

Tüm seyircilerimizden özür diliyoruz. MUBI olarak bugüne dek olduğu gibi, bundan sonra da eleştirilerinize kulak vereceğimizin ve kendimizi geliştirmeye devam edeceğimizin sözünü veriyoruz. Adaletin, aklın ve özgürlüğün yanındayız!"

Kaynak: Haber Merkezi

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