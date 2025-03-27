24 Yaşındaki Gencin Acı Ölümü! Diplomasını Almaya Gitti, Feci Şekilde Can Verdi

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 26 Mart'ta sabah saatlerinde denize açılan balıkçılar, kıyıya yakın bir noktada cansız erkek bedeni buldu. Balıkçıların ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve deniz polisi ekipleri sevk edildi.

Cesedin, Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesi nüfusuna kayıtlı Yunus Emre Öztürk'e (24) ait olduğu belirlendi. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Öztürk'ün cenazesi Kastamonu'ya getirildi. Esentepe Mahallesi Suluceviz Yıldırım Beyazıt Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından helallik alındı ve Öztürk, aile kabristanında dualarla toprağa verildi.

Öztürk'ün üniversite diplomasını almak için Trabzon'a gittiği öğrenildi.

Kaynak: İHA