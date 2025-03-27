İBB Soruşturmasında Yeni Gelişme: 14 Kişinin Daha Mal Varlığına El Konuldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' operasyonu kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Ekrem İmamoğlu soruşturmasında 14 kişinin mal varlığına el koyuldu

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İBB Soruşturmasında Yeni Gelişme: 14 Kişinin Daha Mal Varlığına El Konuldu

İBB'ye yönelik mali soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 14 şüphelinin daha mal varlıklarına el konuldu.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı yolsuzluk soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı.

14 ŞÜPHELİNİN DAHA MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında, aralarında Murat Kapki, Necati Özkan, Mustafa İlbak, Ali İlbak ve Yusuf İlbak gibi isimlerin bulunduğu 14 şüphelinin mal varlıklarına el konulduğu bildirildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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