İmamoğlu'na En Yakın İsimlerdendi: Murat Ongun'un Mal Varlığına El Konuldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na en yakın isimlerin arasında yer alan Medya A.Ş.’nin başındaki isim Murat Ongun’un mal varlığına el konulduğu bildirildi.

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İmamoğlu'na En Yakın İsimlerdendi: Murat Ongun'un Mal Varlığına El Konuldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) Başlatılan operasyonlarda Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun’un da aralarında olduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Kararın ardından 87 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ifadeleri alınmaya başlandı.

İmamoğlu’nun en yakınları arasında yer alan ve Medya A.Ş.’nin başındaki isim olan Murat Ongun’un mal varlığına el konulduğu bildirildi.

Öte yandan İş insanı Muhittin Palazoğlu’nun da tüm malvarlığına el konulduğu öğrenildi.

Söz konusu kararlar MASAK raporları uyarınca, nöbetçi sulh ceza hakimliği kararınca alındı.

İMAMOĞŞU A.Ş.'YE DE EL KONULMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK raporları uyarınca Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye Cumhuriyet Başsavcılığımız talebi üzerine sulh ceza hakimliği kararı ile el konulduğunu duyurmuştu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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