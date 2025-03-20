Gözaltındaki Şişli Belediye Başkanı’ndan İlk Mesaj: 'Haklı Mücadelemiz ve Yolculuğumuz Devam Edecek'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’dan gözaltı sonrasında ilk açıklama geldi. Şahan "Haklı mücadelemiz ve yolculuğumuz devam edecek. Aydınlık yarınlar için, Cumhuriyet'in değerleri için sizlerle omuz omuza özgürlükle buluşacağız” diye seslendi.

Gözaltındaki Şişli Belediye Başkanı’ndan İlk Mesaj: 'Haklı Mücadelemiz ve Yolculuğumuz Devam Edecek'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Gözaltındaki Şişli Belediye Başkanı’ndan İlk Mesaj: 'Haklı Mücadelemiz ve Yolculuğumuz Devam Edecek' - Resim : 1

'MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK'

Gözaltına alınmasının ardından bir açıklama yapan Resul Emrah Şahan “Sevgili Şişlililer ben çok iyiyim. Haklı mücadelemiz ve yolculuğumuz devam edecek” mesajını verdi.

Şahan’ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Sevgili Şişlililer ben çok iyiyim. Haklı mücadelemiz ve yolculuğumuz devam edecek. Milli Mücadelenin doğduğu Şişli'de 10 kişiden yaklaşık 7'sinin rızasını almış bir Cumhuriyet çocuğuyum. Aydınlık yarınlar için, Cumhuriyet'in değerleri için sizlerle omuz omuza özgürlükle buluşacağız.

Öte yandan Şahan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, Şahan'ın gözaltı süresinin bir gün uzatıldığını açıklamıştı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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