Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan Hakkında Yeni Gelişme, Gözaltı Süresi 1 Gün Uzatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB’ye yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mustafa Çalık’ın da aralarında bulunduğu 87 kişi gözaltına alındı.

GÖZALTI SÜRESİ 1 GÜN UZATILDI

Avukat Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından son durumu açıkladı. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın gözaltı süresinin dün akşam 1 gün uzatıldığını duyurdu.

'İTİRAZ ETTİK'

Ersöz, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Yine dün evinde gerçekleşen arama-el koyma işlemlerine avukatlarının katılmasına izin verilmemişti. Bu konudaki itirazlarımızı da Savcılıkla paylaştık. Hukuka aykırı şekilde gerçekleşen arama-elkoyma işlemlerine dayanak olan İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği Kararına ise bugün itiraz ettik.

Gerekçesiz şekilde verilen, CMK’nın 134. maddesine aykırılık taşıyan kararın kaldırılmasını ve el konulan tüm eşyaların iadesini talep ettik. Bundan sonraki süreçte de tüm hukuki başvuruları yapmaya devam edip, soruşturmanın gizliliğine riayet ederek, kamuoyunun doğru bilgilenmesi için paylaşacağız.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan (@REmrahSahan) gözaltına alınmıştı. Dün akşam gözaltı süresi 1 gün uzatıldı.



Yine dün evinde gerçekleşen arama-el koyma işlemlerine avukatlarının katılmasına izin verilmemişti. Bu konudaki itirazlarımızı da Savcılıkla paylaştık.



Hukuka… pic.twitter.com/VszJWjjtdP — Hüseyin Ersöz (@ersozhuseyin) March 20, 2025

Kaynak: Haber Merkezi