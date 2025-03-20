Özgür Çelik'ten İmamoğlu İçin Saraçhane'ye Çağrı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu dün gözaltına alındı. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki yağdı. CHP'den gelen çağrıların ardından on binlerce vatandaş Saraçhane'de İmamoğlu'na destek için toplandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabından Saraçhane için yeni bir çağrıda bulundu. Çelik, "Demokrasiden, adaletten, hukukun üstünlüğünden, anayasal düzenden yana olan herkesi Saraçhane’ye, milletin evini savunmaya davet ediyoruz" dedi.

Çelik'in açıklaması şöyle:

"Amaçlarının ne olduğunu biliyoruz! Yalanlarla, iftiralarla, karalamalarla milletin evi Saraçhane’ye çökmek istiyorlar. İtibar suikasti ile Ekrem İmamoğlu’nu tutsak ederek kendilerine göre rakip belirlemek istiyorlar! Buradayız, Saraçhane’deyiz! Demokrasiden, adaletten, hukukun üstünlüğünden, anayasal düzenden yana olan herkesi Saraçhane’ye, milletin evini savunmaya davet ediyoruz."