CHP'den Ön Seçim Hamlesi: İki Sandık Kurulacak... İşte Detaylar
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim kararı almıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tek aday olarak seçime hazırlanırken gözaltına alındı. Ancak bu gözaltı CHP'yi kararından döndürmedi. 23 Mart Pazar günü CHP seçime gidiyor. İki farklı sandık kurulacak seçimin detayları belli oldu.
İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu, üniversite diplomasının iptalinden bir gün sonra da gözaltına alındı. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına dünyadan ve Türkiye'den tepkiler yağdı.
23 Mart'ta yapılacak ön seçimin ne olacağı merak edilirken açıklama geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, 23 Mart 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek kritik önseçime dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İKİ SANDIK KURULACAK
Çiftçi, partinin kapılarının sadece üyelerine değil, demokrasiye sahip çıkmak isteyen tüm vatandaşlara açık olacağını vurguladı.
"22 Mart Cumartesi günü saat 17.00’ye kadar partimize, baba ocağına gelen tüm üyelerimiz de, seçim günü sandığa gelen tüm yurttaşlarımız da oy kullanabilecek" diyen Çiftçi, demokrasiye sahip çıkmak isteyen ancak parti üyesi olmayan yurttaşlar için özel bir sistem oluşturduklarını duyurdu.
Çiftçi, "Dayanışma Sandığı" adını verdikleri bu uygulamanın ve ön seçimin Türkiye siyasi tarihine "en büyük dayanışma ve beraberlik günü" olarak geçeceğini söyledi.
CHP’li Çiftçi, "Darbeye karşı demokrasiyi savunmak için mücadelemizi hep birlikte büyütecek; bu karanlığı yıkacak, halkın iktidarını mutlaka kuracağız" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi