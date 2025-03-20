İsrail'den Gelen Gemi Çanakkale Boğazı'nda Arızalandı

Çanakkale Boğazı'nda 100 metre uzunluğundaki ‘Greta' isimli konteyner gemisi makine arızası nedeniyle durdu. Bozcaada açıklarında bekleyen gemide arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı.

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İsrail'den Gelen Gemi Çanakkale Boğazı'nda Arızalandı

İsrail'den İstanbul'daki Ambarlı Limanı'na giden Belize bayraklı 100 metre uzunluğundaki ‘Greta' isimli konteyner gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Yeniköy açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.

İsrail'den Gelen Gemi Çanakkale Boğazı'nda Arızalandı - Resim : 1

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-18' bölgeye sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Bozcaada açıklarında bekleyen geminin makine arızasının giderilmeye çalışıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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