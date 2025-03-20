MGK Bugün Beştepe’de Toplanıyor! Gündemde Neler Var?

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplacak. Toplantıda, Türkiye’nin terörle mücadelede kaydettiği ilerleme, Suriye’deki son durum ve İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları gibi kritik başlıklar ele alınacak. Ayrıca, bölgesel ve küresel güvenliğe ilişkin önemli meseleler de görüşülecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ MASADA

Görüşmenin ana gündem maddelerinden biri, Türkiye’nin terörden tamamen arındırılması için yürütülen çalışmalar olacak. Güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarında elde edilen kazanımlar değerlendirilecek. Örgütün silah bırakması yönündeki çağrılar ve bu süreçte yaşanan gelişmeler de masaya yatırılacak. Türkiye, tüm terör unsurlarının ortadan kaldırılmasını kırmızı çizgisi olarak belirlemeye devam ediyor.

SURİYE İLE İLGİLİ SÜREÇ DEĞERLENDİRİLECEK

Türkiye’nin bölgedeki barış ve istikrar çabaları doğrultusunda, Suriye konusundaki gelişmeler detaylı şekilde ele alınacak. Şam yönetimi ile SDG arasındaki mutabakatın yansımaları değerlendirilirken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, son temaslar hakkında MGK üyelerine bilgi verecek.

GÜNDEMDEKİ DİĞER BAŞLIK GAZZE

Toplantının önemli başlıklarından biri de İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları olacak. Türkiye’nin bu konuda yürüttüğü diplomatik girişimler, ateşkes çabaları ve uluslararası kamuoyunda atılacak adımlar gözden geçirilecek.

MGK gündeminde, Avrupa ile güvenlik alanındaki iş birliği, Rusya-Ukrayna savaşı ve Kıbrıs meselesi gibi uluslararası konular da bulunuyor. Türkiye’nin bölgesel güvenlik mimarisindeki rolü ve atılacak stratejik adımlar detaylı olarak değerlendirilecek.

Kaynak: Haber Merkezi