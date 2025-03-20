İki İlde Dev Operasyon: 572 Milyon Lira Değerinde Uyuşturucu Yakalandı

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada iki ayrı ilde gümrük muhafaza ekipleri tarafından yapılan arama işlemleri neticesinde yüzlerce kilo uyuşturucuya el konulduğu belirtildi.

İKİ İLDE YÜZLERCE KİLO UYUŞTURUCU YAKALANDI

Edirne’ye bağlı Hamzabeyli ve Kapıkule Muhafaza ve Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, şüpheli araçlar üzerinde yaptığı incelemeler neticesinde Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda yaklaşık 544 kilogram skunk; Kapıkule Gümrük Kapısında ise yaklaşık 61 kilogram esrar ele geçirildi.

Hatay Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri ise, ülkeden ayrılmak üzere bekleyen İskenderun Limanı’nda bulunan bir konteynerde yapılan incelemeler neticesinde 123 kilogram captagon cinsi uyuşturucu madde bulundu.

PİYASA DEĞERİ 572 MİLYON LİRA

3 operasyon kapsamında toplam 572 milyon lira değerinde olduğu belirtilen 728 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken, Edirne ve İskenderun Cumhuriyet başsavcılıkları ele geçirilen operasyonlar neticesinde soruşturma başlatıldı.