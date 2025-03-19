Antalya'da Narkotik Operasyonları: 26 Kişi Tutuklandı

Antalya'da son bir hafta içinde gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında toplam 26 kişi tutuklanırken, 3 kilo 900 gram esrar, 217 sentetik ecza ve yaklaşık 27 bin kullanımlık sentetik kannabinoid (A4) başta olmak üzere çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

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Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla denetimlerini sürdürdü. İl genelinde düzenlenen operasyonlarda, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' ile 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak' suçlarından toplam 179 olayda 170 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerden 11’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca, hakkında uyuşturucu suçlarından yakalama kararı bulunan 20 kişi de tespit edilerek gözaltına alındı. Bunlardan 15’i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Operasyonlar sırasında 3 kilo 900 gram esrar, 217 sentetik ecza, 172 kök kenevir, 162 adet sentetik kannabinoid (A4), 150,50 gram metamfetamin, 59,50 gram kokain, 22,87 gram eroin, 2 hassas terazi, 1 tabanca, 42 fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.

Öte yandan, narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen eğitim ve bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, 15 oturum ve 2 farklı etkinlikte toplam 6 bin 144 kişiye eğitim verildi.

Kaynak: DHA

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