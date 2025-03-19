Söke Belediyesi’nden Ramazan Öncesi Market Denetimi

Söke Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesinde zincir marketlerde fiyat ve ürün güvenliği denetimlerini artırdı.

Söke Belediyesi’nden Ramazan Öncesi Market Denetimi

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan’ın talimatıyla gerçekleştirilen denetimlerde, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Fiyat ve Etiket Yönetmeliği esas alınarak marketlerdeki ürünler titizlikle incelendi.
Zabıta ekipleri ürünlerin son kullanma tarihlerini, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyumu, fiyat değişikliklerini kontrol ederek vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçmeyi hedefliyor. Yetkililer, vatandaşların uygunsuzluk tespit etmeleri halinde Söke Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne veya Ticaret Bakanlığı’na bağlı ALO 175 Tüketici Danışma Hattı’na ihbarda bulunabileceklerini belirtti.

Kaynak: İHA

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