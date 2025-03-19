Adana’nın Yüksek Kesimlerinde Kar ve Dolu Yağışı

Meteoroloji yetkililerinin fırtına ve yağış uyarılarının ardından, yüksek rakımlı bölgelerde ara sıra bu etkilerin sürdüğü belirtildi. Kozan ilçesindeki Göller yaylası çevresinde kar, Kuytucak ve Doğanalanı mahallelerinde ise dolu yağışı görüldü. Tufanbeyli ilçesi sınırları içerisinde bazı noktalarda kar yağışı kaydedildi. Ayrıca, meteoroloji kurumunun kuzey ilçelerde zirai don uyarısının da bulunduğu ve bölgede zaman zaman gök gürültülü yağışların etkili olacağı bildirildi.

Kaynak: İHA