Adana’nın Yüksek Kesimlerinde Kar ve Dolu Yağışı

Adana'nın yüksek kesimlerinde yoğun dolu ve kar yağışı etkili oldu.

Adana’nın Yüksek Kesimlerinde Kar ve Dolu Yağışı

Meteoroloji yetkililerinin fırtına ve yağış uyarılarının ardından, yüksek rakımlı bölgelerde ara sıra bu etkilerin sürdüğü belirtildi. Kozan ilçesindeki Göller yaylası çevresinde kar, Kuytucak ve Doğanalanı mahallelerinde ise dolu yağışı görüldü. Tufanbeyli ilçesi sınırları içerisinde bazı noktalarda kar yağışı kaydedildi. Ayrıca, meteoroloji kurumunun kuzey ilçelerde zirai don uyarısının da bulunduğu ve bölgede zaman zaman gök gürültülü yağışların etkili olacağı bildirildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Adana Kar Yağışı
Söke Belediyesi’nden Ramazan Öncesi Market Denetimi Söke Belediyesi’nden Ramazan Öncesi Market Denetimi
Canan Karatay'ın Gizli Tarifi! Padişah Baharatı Olarak Biliniyor, Karaciğeri Ter Temiz yapıyor Canan Karatay'ın Gizli Tarifi! Padişah Baharatı Olarak Biliniyor, Karaciğeri Ter Temiz yapıyor
Sadece Erzincan Ovası'nda Yetişiyor! 70 Gün Sonra Hasat Başlayacak, Büyük Talep görüyor Sadece Erzincan Ovası'nda Yetişiyor! 70 Gün Sonra Hasat Başlayacak, Büyük Talep görüyor
Ordu'da 1 Haftada 36 Bin Kişi Sorgulandı, 17 Kişi Tutuklandı Ordu'da 1 Haftada 36 Bin Kişi Sorgulandı, 17 Kişi Tutuklandı
ÇOK OKUNANLAR
Yeni Elektrik Düzenlemesi Sonrası Tüyosu Ortaya Çıktı: Elektrik Faturalarını Yarı Yarıya Düşürüyor! Yeni Elektrik Düzenlemesi Sonrası Tüyosu Ortaya Çıktı: Elektrik Faturalarını Yarı Yarıya Düşürüyor!
Tapu Sahipleri İçin Son Viraja Girildi, 15 Gün Kaldı: Yapmayana Büyük Ceza Yolda! Tapu Sahipleri İçin Son Viraja Girildi, 15 Gün Kaldı: Yapmayana Büyük Ceza Yolda!
SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Yaşadı: Emekli Promosyonunda Bayram Jesti! 27 Bin Lira Hesaplara Yatırılacak SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Yaşadı: Bayram Jesti Duyuruldu! 27 Bin Lira Hesaplara Yatırılacak
Ekrem İmamoğlu Gözaltına Alındı Ekrem İmamoğlu Gözaltına Alındı
Altın Sattıran Yatırım Aracı Belli Oldu! Kuyumcudan Çıkan Oraya Koşuyor Altın Sattıran Yatırım Aracı Belli Oldu! Kuyumcudan Çıkan Oraya Koşuyor