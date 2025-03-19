Ordu'da 1 Haftada 36 Bin Kişi Sorgulandı, 17 Kişi Tutuklandı

Ordu’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş, trafik, narkotik ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir haftada 36 bin 40 kişi sorgulandı. Yapılan operasyon ve denetimlerde 453 şüpheli yakalanırken, 17 kişi tutuklandı.

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Ordu'da 1 Haftada 36 Bin Kişi Sorgulandı, 17 Kişi Tutuklandı

Son bir haftada yürütülen denetimlerde 36 bin 40 kişi ve 22 bin 455 araç sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 43 kişi yakalanırken, bunlardan 17’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma ekipleri trafik güvenliğini sağlamak amacıyla 15 bin 150 araç ve sürücüyü denetledi. Yapılan kontrollerde 544 sürücüye trafik cezası uygulanırken, 111 araç trafikten men edildi ve 5 sürücünün ehliyetine el konuldu. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda bin 28 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 7 gram sentetik kannabinoid, 4 adet uyuşturucu kullanım aparatı ve 8 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 10 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve satın almak suçlarından adli işlem yapıldı.

Kaynak: İHA

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