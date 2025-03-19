Diyetle 6 Ayda 24 Kilo Verdi! Görenler Gözlerine İnanamadı

Fazla kiloları nedeniyle sağlık sorunları yaşayan hipertansiyon hastası Halil Arslan, tedavi sürecini iyileştirmek amacıyla aile hekimine gitti. Yapılan değerlendirmelerde, kilosunun hipertansiyon tedavisinde önemli bir engel oluşturduğu ve kilo vermesinin sağlık durumunu olumlu yönde etkileyeceği belirtildi. Aile hekiminin yönlendirmesiyle Çorum 1 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi’ne başvuran Arslan, burada diyetisyen kontrolünde özel bir beslenme programına alındı.

6 AYDA 24 KİLO VERDİ

Diyetisyen gözetiminde uyguladığı program sayesinde 132 kilodan 108 kiloya düşen Halil Arslan, sağlığındaki iyileşmeden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti:

“Bu süreçte bana destek olan sağlık ekibine teşekkür ediyorum. Çok memnunum, ihtiyacı olan herkese bu hizmeti tavsiye ederim.”

Kaynak: İHA