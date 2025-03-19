Ordu'da Besi Yemi Yüklü Tır Devrildi: 1 Kişi Yaralandı

Ordu’nun Gülyalı ilçesinde, besi yemi taşıyan bir tırın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Ordu'da Besi Yemi Yüklü Tır Devrildi: 1 Kişi Yaralandı

Kaza, Turnasuyu Mahallesi Ordu-Giresun yolu üzerinde gerçekleşti. Ferda Gültaş yönetimindeki 61 K 11522 plakalı Scania marka tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak bir evin bahçesine devrildi. Kazanın etkisiyle tırda bulunan besi yemleri yola ve kaldırıma savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sonrası devrilen tır, olay yerine gelen vinç yardımıyla kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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