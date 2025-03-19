Mersin’de Mart Sürprizi: Toroslar’a Lapa Lapa Kar Yağdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yağış uyarılarının ardından, Mersin’in bin 500 rakımlı kırsal bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Erdemli ilçesine bağlı Tozlu Mahallesi’nde, öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede Toros Dağları’nın eteklerini ve çevreyi beyaza kapladı. Beklenmedik kar yağışı bölge halkını şaşırtırken, yöre sakinlerinden Hüseyin Çoban, durumu şu sözlerle değerlendirdi:

“Meteoroloji yağış uyarısı yapmıştı ama bu kadar yoğun olacağını beklemiyordum. Az önce başlayan kar, kısa sürede her yeri bembeyaz yaptı. Kar yağışı yoğun bir şekilde devam ediyor.”

Kaynak: İHA