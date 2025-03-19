Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Son bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 86,82 gram metamfetamin, 459 gram esrar ve 1,30 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA