Bir İlde Okullar Tatil Edildi

Yozgat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarım gün ara verildi. Ayrıca kamu kurumunda çalışan hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği ile kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan ve tatil kararı kapsamındaki kurumlarda çocuğu bulunan annelerin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

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Bir İlde Okullar Tatil Edildi

Yozgat Valiliği, yoğun kar yağışının tipiye dönüşme ihtimali nedeniyle il merkezi ve tüm ilçelerde eğitime yarım gün ara verildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, 19 Mart 2025 Çarşamba günü, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi ve özel örgün-yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, Kur’an kursları ile kamu kurumlarına bağlı kreşlerde eğitime ara verildiği bildirildi.

Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği ile kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunanlar ve tatil kararı kapsamındaki kurumlarda çocuğu bulunan anneler idari izinli sayılacak.

Kaynak: İHA

Etiketler
Yozgat Eğitim Kar tatili
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