Kırklareli’nde Direksiyon Başında Kumar Oynadı

Kırklareli-Lüleburgaz arasında yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs şoförünün seyir halindeyken cep telefonuyla kumar uygulamasıyla ilgilenmesi yolcuların tepkisini çekti.

Kırklareli’nde Direksiyon Başında Kumar Oynadı

Olay, öğle saatlerinde Lüleburgaz seferini yapan bir otobüste meydana geldi. Yolculardan biri, şoförün dikkatsiz davranışlarını fark etti. Kaydedilen görüntülerde, şoförün direksiyon başında telefon ekranına odaklanarak bir kumar uygulamasını takip ettiği görüldü.

Duruma tanık olan yolculardan biri, yaşanan olayın büyük bir risk oluşturduğunu belirterek, “Şoför yolda kumar oynuyor, sonra kazalar neden oluyor diyoruz. Bu araçlar insan taşıyor, resmen Allah’a emanet gidiyoruz” diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: İHA

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