Özgür Özel ile Mansur Yavaş Saraçhane'de Bir Arada
ABB Başkanı Mansur Yavaş ile CHP lideri Özel, Saraçhane'deki İBB binasında bir araya geldi. Görüşmede CHP'li ilçe belediye başkanları da yer aldı.
Onur Özovalı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gözaltındaki İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'na yaptığı ziyaretin ardından Saraçhane'deki İBB binasına geldi.
Mansur Yavaş ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir araya geldi.
Görüşmede CHP'li ilçe belediye başkanları da yer aldı.
Mansur Yavaş bugün yaptığı son açıklamasında pazar günü CHP'nin gerçekleştireceği cumhurbaşkanı adayı belirleme seçimlerinde sandığa giderek tepkisini göstereceğini belirtti. Yavaş, "Sandıklar kuruluyor. Ben dahil sandığa gidip tepkimizi göstereceğiz" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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