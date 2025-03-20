Özgür Özel ile Mansur Yavaş Saraçhane'de Bir Arada

ABB Başkanı Mansur Yavaş ile CHP lideri Özel, Saraçhane'deki İBB binasında bir araya geldi. Görüşmede CHP'li ilçe belediye başkanları da yer aldı.

Onur Özovalı Onur Özovalı
Son Güncelleme:
Özgür Özel ile Mansur Yavaş Saraçhane'de Bir Arada

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gözaltındaki İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'na yaptığı ziyaretin ardından Saraçhane'deki İBB binasına geldi.

Özgür Özel ile Mansur Yavaş Saraçhane'de Bir Arada - Resim : 1

Mansur Yavaş ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir araya geldi.

Özgür Özel ile Mansur Yavaş Saraçhane'de Bir Arada - Resim : 2

Görüşmede CHP'li ilçe belediye başkanları da yer aldı.

Özgür Özel ile Mansur Yavaş Saraçhane'de Bir Arada - Resim : 3

Mansur Yavaş bugün yaptığı son açıklamasında pazar günü CHP'nin gerçekleştireceği cumhurbaşkanı adayı belirleme seçimlerinde sandığa giderek tepkisini göstereceğini belirtti. Yavaş, "Sandıklar kuruluyor. Ben dahil sandığa gidip tepkimizi göstereceğiz" dedi.

Mansur Yavaş Açıkladı: Ön Seçimde Oy KullanacakMansur Yavaş Açıkladı: Ön Seçimde Oy KullanacakSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Mansur Yavaş Özgür Özel Ekrem İmamoğlu İBB
Son Güncelleme:
Kış Lastiği Uygulaması Ne Zaman Sona Eriyor? İşte 2025 Kış Lastiği Çıkarmak İçin Son Tarih Kış Lastiği Uygulaması Ne Zaman Sona Eriyor? İşte 2025 Kış Lastiği Çıkarmak İçin Son Tarih
Özgür Özel ve Gültekin Uysal’dan Ortak Açıklama Özgür Özel ve Gültekin Uysal’dan Ortak Açıklama
Siyasi Partilerden CHP'ye Destek Ziyareti Siyasi Partilerden CHP'ye Destek Ziyareti
Bayburt'un İncisi Olarak Biliniyor! Doğanın Mucizesi Faydaları Saymakla Bitmiyor Bayburt'un İncisi Olarak Biliniyor! Doğanın Mucizesi Faydaları Saymakla Bitmiyor
ÇOK OKUNANLAR
Gazeteler, Ekrem İmamoğlu’nun Gözaltına Alınmasını Nasıl Gördü? İşte 20 Mart 2025 Manşetleri… Gazeteler, Ekrem İmamoğlu’nun Gözaltına Alınmasını Nasıl Gördü? İşte 20 Mart 2025 Manşetleri…
Türk Otomotiv Devi İflas Etti! Yılda 54 Bin Kamyon Üretiyordu Türk Otomotiv Devi İflas Etti! Yılda 54 Bin Kamyon Üretiyordu
Altın, Dolar, Borsa... Bir Rekor Daha Kırıldı: Piyasalarda Tansiyon Düşmüyor (20 Mart Perşembe Güncel Altın ve Döviz Kurları) Altın, Dolar, Borsa... Bir Rekor Daha Kırıldı
Emekliler Bu Masraftan Kurtuldu! 2025 Yılı Boyunca Resmen Ücretsiz Oldu Emekliler Bu Masraftan Kurtuldu! 2025 Yılı Boyunca Resmen Ücretsiz Oldu
SSK’lı, BağKur’lu ve Tüm Emeklilere Verilecek: Banka Promosyonları Kızıştı! 25 Bin Liranın Üstüne Çıktı SSK’lı, BağKur’lu ve Tüm Emeklilere Verilecek: Banka Promosyonları Kızıştı! 25 Bin Lira....