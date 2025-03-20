Mansur Yavaş Açıkladı: Ön Seçimde Oy Kullanacak

ABB Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'na yaptığı ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu. Yavaş, Pazar günü CHP'nin gerçekleştireceği cumhurbaşkanı adayı belirleme seçimlerinde sandığa giderek oy kullanacağını açıkladı.

Son Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gözaltındaki İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'na yaptığı ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.

Mansur Yavaş Açıkladı: Ön Seçimde Oy Kullanacak - Resim : 1

ÖN SEÇİMDE OY KULLANACAK

Mansur Yavaş, Pazar günü CHP'nin gerçekleştireceği cumhurbaşkanı adayı belirleme seçimlerinde sandığa giderek tepkisini göstereceğini belirtti.

Yavaş konu hakkında yaptığı açıklamada, "Sandıklar kuruluyor. Ben dahil sandığa gidip tepkimizi göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Dilek İmamoğlu ve ailesinin hukuksuzluk karşısında üzgün ama moralli olduğunu belirten Yavaş, kendilerinin de destek verdiklerini belirterek, hukukun işlemesini temenni ettiğini belirtti.

Yargının siyasallaştığına vurgu yapan Yavaş, yargının bu konuda güven vermesi gerektiğini dile getirerek sığınacakları tek limanın hukuk olduğuna dikkat çekti.

Mansur Yavaş Açıkladı: Ön Seçimde Oy Kullanacak - Resim : 2

'SANKİ TERÖRİST YAKALANIYOR'

Ekrem İmamoğlu'nun daha önce ifadeye çağrıldığında gittiğini ifade eden Yavaş, "Sanki terörist yakalanıyor gibi evin apar topar aranması hiç uygun düşmemiştir. İnşallah hukukun geçerli olduğu zamanlara kavuşacağız" diyerek İmamoğlu'nun gözaltı sürecine tepki gösterdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI SORUSUNA YANIT

Cumhurbaşkanı adaylığı hakkındaki soruyu da yanıtlayan Yavaş, 'Bunu konuşacak değiliz' şeklinde konuştu.

Mansur Yavaş'tan İstanbul'da İlk AçıklamaMansur Yavaş'tan İstanbul'da İlk AçıklamaSiyaset
Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'na Destek! İstanbul'a GeliyorMansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'na Destek! İstanbul'a GeliyorGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu
Son Güncelleme:
Gözaltına Alınan İBB Başkanı İmamoğlu'nun Sesi Metro İstasyonlarında Gözaltına Alınan İmamoğlu'nun Sesi Metro İstasyonlarında
AK Parti’den Sürece İlişkin Flaş Açıklamalar... Görüşmelerde Neler Konuşuldu? Nevruz'da Yeni Mesaj Gelecek mi? Görüşmelerde Neler Konuşuldu? Nevruz'da Yeni Mesaj Gelecek mi?
DEM Parti, İmamoğlu'ya Dayanışmak İçin Saraçhane'ye Gidiyor DEM Parti, İmamoğlu'ya Dayanışmak İçin Saraçhane'ye Gidiyor
Ekrem İmamoğlu da Aralarında... 87 İsmin İfadesi Başladı İmamoğlu da Aralarında... 87 İsmin İfadesi Başladı
Canan Karatay'ın Gizli Tarifi! Padişah Baharatı Olarak Biliniyor, Karaciğeri Ter Temiz yapıyor Canan Karatay'ın Gizli Tarifi! Padişah Baharatı Olarak Biliniyor, Karaciğeri Ter Temiz yapıyor
Herkes Çöpe Atıyor Faydasını Bilen Yok! Duyan Pişman Oluyor, O Hastalığı Kökten Bitiriyor Herkes Çöpe Atıyor Faydasını Bilen Yok! Duyan Pişman Oluyor, O Hastalığı Kökten Bitiriyor
ÇOK OKUNANLAR
Gazeteler, Ekrem İmamoğlu’nun Gözaltına Alınmasını Nasıl Gördü? İşte 20 Mart 2025 Manşetleri… Gazeteler, Ekrem İmamoğlu’nun Gözaltına Alınmasını Nasıl Gördü? İşte 20 Mart 2025 Manşetleri…
SSK’lı, BağKur’lu ve Tüm Emeklilere Verilecek: Banka Promosyonları Kızıştı! 25 Bin Liranın Üstüne Çıktı SSK’lı, BağKur’lu ve Tüm Emeklilere Verilecek: Banka Promosyonları Kızıştı! 25 Bin Lira....
Havalimanlarında Yeni Dönem: Uçaklarda Artık Tamamen Yasaklandı Havalimanlarında Yeni Dönem: Uçaklarda Artık Tamamen Yasaklandı
Bayram Öncesi Büyük Zam Hareketliliği! Ağızlarda Acı Tat Bırakacak Bayram Öncesi Büyük Zam Hareketliliği! Ağızlarda Acı Tat Bırakacak
Maaşım 150 Bin Liranın Altına İnmiyor Dedi, Herkese Önerdi: Oturduğu Yerden Para Kesiyor! Maaşım 150 Bin Liranın Altına İnmiyor Dedi, Herkese Önerdi: Oturduğu Yerden Para Kesiyor!