Mansur Yavaş Açıkladı: Ön Seçimde Oy Kullanacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gözaltındaki İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'na yaptığı ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.

ÖN SEÇİMDE OY KULLANACAK

Mansur Yavaş, Pazar günü CHP'nin gerçekleştireceği cumhurbaşkanı adayı belirleme seçimlerinde sandığa giderek tepkisini göstereceğini belirtti.

Yavaş konu hakkında yaptığı açıklamada, "Sandıklar kuruluyor. Ben dahil sandığa gidip tepkimizi göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Dilek İmamoğlu ve ailesinin hukuksuzluk karşısında üzgün ama moralli olduğunu belirten Yavaş, kendilerinin de destek verdiklerini belirterek, hukukun işlemesini temenni ettiğini belirtti.

Yargının siyasallaştığına vurgu yapan Yavaş, yargının bu konuda güven vermesi gerektiğini dile getirerek sığınacakları tek limanın hukuk olduğuna dikkat çekti.

'SANKİ TERÖRİST YAKALANIYOR'

Ekrem İmamoğlu'nun daha önce ifadeye çağrıldığında gittiğini ifade eden Yavaş, "Sanki terörist yakalanıyor gibi evin apar topar aranması hiç uygun düşmemiştir. İnşallah hukukun geçerli olduğu zamanlara kavuşacağız" diyerek İmamoğlu'nun gözaltı sürecine tepki gösterdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI SORUSUNA YANIT

Cumhurbaşkanı adaylığı hakkındaki soruyu da yanıtlayan Yavaş, 'Bunu konuşacak değiliz' şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi