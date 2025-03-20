AK Parti’den Sürece İlişkin Flaş Açıklamalar... Görüşmelerde Neler Konuşuldu? Nevruz'da Yeni Mesaj Gelecek mi?

AK Parti yetkilileri, çözüm sürecinin belirli aşamalar çerçevesinde ilerlemesi gerektiğini ifade ederken, PKK’nın silah bırakmasının ve kendini feshetmesinin ana gündem olduğunu vurguladı. Yetkililer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim tek bir gündemimiz yok. Sosyolojik ve toplumsal gelişimlerde, yapısal ve kalıcı uygulamalar hayata geçmeden önce belirli bir yöntemin uygulanması mümkün değil. PKK’nın feshedilmesiyle ilgili sürecin nasıl ilerleyeceğini güvenlik birimlerimiz ve istihbarat teşkilatımız yakından takip ediyor. Sürecin net bir takvimi yok; bu tür gelişmeler ancak belirli aşamalar tamamlandıktan sonra şekillenir."

'BÖLGE GÜVENLİĞİNE TEHDİT'

Açıklamalarda, çözüm sürecinin sadece Türkiye’yi değil, bölgedeki diğer ülkeleri de yakından ilgilendirdiği vurgulandı. Irak, Suriye ve İran’ın da PKK’nın faaliyetlerinden etkilendiği belirtilirken, örgütün yasa dışı faaliyetleriyle bölge güvenliğine tehdit oluşturduğu ifade edildi.

“PKK sadece silahlı bir yapı değil, aynı zamanda yasa dışı bahis, uyuşturucu ticareti gibi çeşitli suç faaliyetlerine de karışmış bir organizasyondur. Sürecin nasıl ilerleyeceğini ve örgütün hangi aşamada nasıl bir adım atacağını sadece Türkiye değil, Irak Merkezi Yönetimi, Erbil, Kuzey Irak Yönetimi ve Suriye yönetimi de yakından izliyor.”

'GÜVENCE VERMEYİZ, HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI'

AK Parti yetkilileri, çözüm sürecine ilişkin herhangi bir taahhütte bulunmadıklarını ve bu konuda bir güvence vermeyeceklerini belirtti. Görüşmeler sırasında kendilerine bazı taleplerin iletildiğini ancak bunların birer temenni olarak değerlendirildiğini ifade eden yetkililer, şu açıklamayı yaptı:

"Biz garanti tarafında değiliz. Çağrı net bir şekilde yapıldı, herkes üzerine düşeni yapmalı. Nasıl sona ereceği de belli. PKK’nın lider kadrosu, sürecin nasıl yürütülmesi gerektiğini en iyi bilenlerdir. Onlar üzerine düşeni yapmadığı sürece, çözüm sürecinin ilerlemesi mümkün olmaz."

Güvenlik endişeleriyle ilgili de konuşan yetkililer, PKK’nın sürecin sonunda devletten herhangi bir güvence istemesinin anlamsız olduğunu vurgulayarak, "Bu yapı yıllarca devlete karşı silahlı mücadele yürüttü. Şimdi süreci sonlandırırken devletten güvenlik garantisi beklemesi çelişkili bir durum. Devletin güvenlik politikası bellidir, kimseye özel bir güvence verilmez" ifadelerini kullandı.

NEVRUZ'DA YENİ MESAJ GELECEK Mİ?

Öcalan’ın 2025 Nevruzu’nda yeni bir mesaj verip vermeyeceği sorusuna yanıt veren yetkililer, çözüm sürecinin en önemli aşamasının silah bırakma çağrısı olduğunu ve bundan daha büyük bir mesaj beklenmemesi gerektiğini ifade etti.

"Öcalan’ın silah bırakma çağrısından daha büyük bir mesaj olabilir mi? Nevruz her yıl kutlanır, ancak süreç açısından en kritik açıklama zaten yapıldı. Bundan sonrası, atılacak adımlara bağlı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu yılki Nevruz etkinliklerine daha aktif katılacağı belirtilirken, İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nde bir etkinlik planlandığı ifade edildi. Yetkililer, geçmiş yıllarda da Nevruz kutlamalarına katılım sağlandığını, ancak bu yıl daha kapsamlı bir etkinlik olup olmayacağı konusunda kesin bir bilgi olmadığını belirtti.

'BAYRAMDAN SONRA CUMHURBAŞKANI SÜRECİ DEĞERLENDİRECEK'

Görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bayramdan sonra çözüm süreciyle ilgili değerlendirmeler yapacağı bilgisi paylaşıldı. AK Parti MKYK toplantısında sürecin genel çerçevesinin konuşulduğu, ancak özel ve mahrem görüşmelerin paylaşılmadığı ifade edildi.

"MKYK’da genel değerlendirmeler yapıldı. Sürecin nasıl ilerlediği, PKK’nın silah bırakma sürecinin nasıl takip edileceği, güvenlik ve istihbarat birimlerinin rolü gibi konular ele alındı. Ancak özel görüşmeler veya hassas konular paylaşılmadı."

Yetkililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın süreçle ilgili nihai değerlendirmeleri yaptıktan sonra atılacak adımların netleşeceğini belirtti.

'KARŞILIKLI SAMİMİ BİR SOHBET OLDU'

Görüşmelere ilişkin olarak, yetkililer sürecin samimi bir diyalog çerçevesinde yürütüldüğünü vurguladı. Karşılıklı fikir alışverişi yapıldığını belirten AK Parti yetkilileri, "Müzakere yok, çağrı var. Bu çağrı doğrultusunda herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

AK Parti’nin süreci yakından takip ettiği ve gelişmelere göre yeni adımların atılabileceği belirtilirken, çözüm sürecinde en önemli adımın PKK’nın silah bırakması olduğu mesajı tekrarlandı.

SÜRECİN GELECEĞİ NE OLACAK?

Çözüm sürecinin geleceği hala belirsizliğini korurken, AK Parti’nin en büyük beklentisinin PKK’nın kesin olarak silah bırakması ve örgütün kendini feshetmesi olduğu görülüyor. Sürecin Irak, Suriye ve diğer bölgesel dengeleri de yakından ilgilendirdiği vurgulanırken, AK Parti’nin herhangi bir güvence vermediği ve gelişmeleri yakından takip ettiği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram sonrası süreci tekrar ele alması ve yeni değerlendirmeler yapması beklenirken, AK Parti’nin çözüm sürecinde güvenlik ve istihbarat birimlerinin raporlarını esas alarak hareket edeceği mesajı verildi.

Nevruz’da yeni bir mesaj verilmesi beklenmezken, süreçle ilgili gelişmelerin önümüzdeki aylarda daha netleşmesi öngörülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi