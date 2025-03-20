DEM Parti, İmamoğlu'ya Dayanışmak İçin Saraçhane'ye Gidiyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da gözaltına alındığı, İBB’ye yönelik operasyonun ardından olağanüstü toplanan DEM Parti, bugün Saraçhane’ye gidecek. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları başkanlığındaki heyet saat 14.00’te Saraçhane’deki İBB binasında olacak.

Mert Odabaş Mert Odabaş
DEM Parti, İmamoğlu'ya Dayanışmak İçin Saraçhane'ye Gidiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne düzenlenen operasyona tepkiler sürüyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da gözaltına alındığı operasyonun yankılar sürerken Türkiye genelinde de CHP’nin çağrısıyla çok sayıda eylem gerçekleştirildi.

DEM Parti de, operasyonun ardından olağanüstü toplantı kararı alırken, yapılan açıklamalarda bu karardan geri adım atılması ve Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere, gözaltına alınan tüm isimlerin serbest bırakılması istenmişti.

DEM Parti’den İmamoğlu ile dayanışma adına yeni bir adım daha atıldı. Parti tarafından yapılan açıklamada DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve beraberindeki heyetin bugün İBB’nin Saraçhane’deki binasına gideceği açıklandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu serbest bırakılana dek Saraçhane’deki İBB binasında olacağını duyurmuştu. Özel, dün akşam Saraçhane’de gerçekleştirilen mitingde vatandaşlara seslenmişti.

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