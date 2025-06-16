Milas'ta Kaza; 1 Yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı. Kazada sürücü yaralandı.

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Milas'ta Kaza; 1 Yaralı
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ilas-Söke Karayolu üzerindeki TOKİ kavşağında trafik kazası meydana geldi. Söke istikametine doğru seyir halinde olan 09 APB 032 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçta maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Trafik kazası Muğla
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