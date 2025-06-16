613 Ton Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi! Tam 30 Milyon Lira Değerinde...
İzmir'de düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla üretilen ve piyasaya sürülmeye çalışılan 613 ton kaçak akaryakıt ve üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Söz konusu ürünlerin toplam piyasa değerinin 30 milyon TL olduğu öğrenildi.
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İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Ekiplerin, 2 Haziran günü Torbalı'da bir depo ve iş yerinde yaptığı aramalarda, kaçak atık yağ, toplama yağ ve karışımlı akaryakıt üretiminde kullanılan büyük miktarda malzeme tespit edildi.
613 ton kaçak akaryakıt ve üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirilirken ürünlerin toplam piyasa değerinin 30 milyon TL olduğu belirlendi.
Operasyon çerçevesinde 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: İHA