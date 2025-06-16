Küçükçekmece'de Bıçaklanan 16 Yaşındaki Çocuktan Acı Haber

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İstanbul Küçükçekmece’de meydana gelen bıçaklı saldırıda 16 yaşındaki B.B, aldığı ağır darbe sonucu hayatını kaybetti.

Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki Güldallar Sanayi Sitesi önünde bisikletiyle duran B.B'ye, arkadan yaklaşan 17 yaşındaki F.C. bıçakla saldırdı. Sırtına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan B.B, yere yığıldı. Olay yerinde bulunan vatandaşlar, saldırgan F.C’nin kaçmasını engellemeye çalıştı ancak şüpheli kalabalıktan faydalanarak kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı genci ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak tüm müdahalelere rağmen B.B, hastanede hayatını kaybetti.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri, şüpheli F.C’yi kısa süre içinde yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemede, şüpheli F.C. ile B.B'nin arasında daha önce yaşanan bir olaydan dolayı husumet bulunduğu belirlendi. Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Kaynak: AA