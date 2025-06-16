Kafede Korkutan Yangın: Hemen Müdahale Edildi
Samsun'daki bir kafenin mutfak bölümünde çıkan ve fritözden kaynaklandığı tahmin edilen yangın, çalışanların hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Panik yaratan olayda can kaybı yaşanmadı.
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Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kafede çıkan yangın kısa süreli paniğe yol açtı. Karadeniz Mahallesi Ümraniye Sokak üzerinde bulunan işletmenin mutfağında, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. İlk belirlemelere göre yangının fritözden çıktığı tahmin ediliyor.
Kafe çalışanları, dumanları fark eder etmez yangın söndürücülerle alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede kontrol altına aldıkları yangını tamamen söndürdü.
Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili polis inceleme başlatırken, yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor. Kafe yetkilileri, olayın ucuz atlatıldığını belirterek çalışanların soğukkanlı müdahalesine dikkat çekti.
Kaynak: İHA