Uşak'ta 2 Katlı Evde Yangın Paniği
Uşak’ta 2 katlı evde çıkan yangında aynı aileden 3 kişi dumandan etkilendi. Ekiplerce söndürülen yangında dairede hasar meydana geldi.
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Uşak’ın Eşme ilçesinde Elvanlar Mahallesi 1047 sokakta A.B’ye (69) ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki komşuların ihbarı üzerine itfaiye, 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Dumandan etkilenen A.B (69), eşi Y.B. (70) ve kızları E.B. (39) ambulansla Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olduğu öğrenilen E.B burada yapılan müdehalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ekiplerce söndürülen yangında dairede hasar meydana geldi.
Kaynak: İHA
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