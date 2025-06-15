Uşak'ta 2 Katlı Evde Yangın Paniği

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Uşak’ın Eşme ilçesinde Elvanlar Mahallesi 1047 sokakta A.B’ye (69) ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki komşuların ihbarı üzerine itfaiye, 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Dumandan etkilenen A.B (69), eşi Y.B. (70) ve kızları E.B. (39) ambulansla Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olduğu öğrenilen E.B burada yapılan müdehalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ekiplerce söndürülen yangında dairede hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA