7. Aladağ Şenlikleri Karabüklüleri Akın Ettirdi

Karabüklüler düzenlenen 7. Aladağ Şenlikleri'nde bir araya geldi. Karabüklüler şenlikte yapılan etkinliklerle eğlenceli anlar yaşadı.

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7. Aladağ Şenlikleri Karabüklüleri Akın Ettirdi
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Karabük'te "7. Aladağ Şenlikleri" düzenlendi. Karabük Kalkınma ve Dayanışma Derneği (KAR-DER) öncülüğünde Aladağ Mesire Alanı'nda çok sayıda kişinin katıldığı şenlik, bisiklet yarışıyla başladı.

Ardından Safranbolu Müzekent Motosiklet Kulübünün destekleriyle gerçekleştirilen motokros gösterisi beğeni topladı. Mehteran takımının gösterisinin ardından açılış programı gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Karabük'ün "birliğin, dayanışmanın ve kardeşliğin adı" olduğunu söyledi. Kamu ve sivil toplumun işbirliğiyle Karabük için yol haritası oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Yavuz, "Bu tabloyu lütfen hafife almayalım çünkü bu tablo, Karabük'ün içinden, dışından, uzaktan, yakından gelen tüm hemşehrilerimin fırça darbesi attığı bir tablodur." dedi.

Etkinlikte, Karabük'ün mahallelerinin eski fotoğraflarından oluşan hatıra tabloları açık artırmayla satışa sunuldu.

Kaynak: AA

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