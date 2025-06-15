Erzurum'da 3 Spor Birden! Her Tur Diğerini Geride Bıraktı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum’da gerçekleşen yamaç paraşütü, bisiklet, off-road ve atlı safari spor dallarının bir araya getirildiği etkinliğe ilişkin konuştu. Vali Çiftçi ‘Bu etkinliği yapmamızın sebebi, Erzurum'da hem kış sporlarının rahatlıkla yapılabildiğini göstermek’ dedi.

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Erzurum'da 3 Spor Birden! Her Tur Diğerini Geride Bıraktı
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Erzurum'da "Tarihe Pedallıyoruz" etkinliği kapsamında, Osmanlı-Rus savaşları sırasında yaptırılan Çobandede Tabyası'nda bisiklet, off-road ve atlı safari turu yapıldı.

Erzurum'da Osmanlı-Rus savaşları sırasında yaptırılan tarihi tabyaların tanıtımı amacıyla Erzurum Valiliği, Atatürk Üniversitesi, Yakutiye Kaymakamlığı ve Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübünce "Tarihe Pedallıyoruz" sloganı ile etkinlik düzenlendi.

Çobandede Tabyası'nda düzenlenen ve Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin katıldığı etkinlik, sabah saatlerinde yamaç paraşütü ile başladı.

Bisiklet, off-road ve atlı safari gibi doğa sporlarının yapıldığı etkinlikte, katılımcılar 11 kilometrelik zorlu parkuru bisiklet, off-road araçları ve atlarla kat ederek 2 bin 453 rakımlı tabyaya ulaştı.

Tabyada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Çiftçi, Erzurum'un 2025 Avrupa Kış Sporları ve Ekonomi İşbirliği Teşkilatı Turizm Başkenti olduğunu belirterek, güzel bir etkinliğe imza atıldığını söyledi.

1850-1896 yılları arasında Osmanlı'nın yapmış olduğu 23 tabyadan biri olan Çobandede Tabyası'nda bulunduklarını aktaran Çiftçi, şöyle devam etti:

"Oldukça yüksek bir rakımdayız. Bu etkinliği yapmamızın sebebi, Erzurum'da hem kış sporlarının rahatlıkla yapılabildiğini hem de yaz sporları açısından son derece güzel bir atmosfer ve coğrafyaya sahip olduğunu gösterebilmekti. Bu tür etkinliklerle Erzurum'un değişik tarihi ve coğrafi güzelliklerini tanıtmaya devam edeceğiz."

Çiftçi, yolun 5 kilometrelik kısmını bisikletle, 6 kilometrelik kısmını ise atla tamamladıklarını, oldukça etkileyici bir yolculuk yaptıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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