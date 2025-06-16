Kimya Fabrikasında Korkutan Yangın! Dumanlar Gökyüzünü Kapladı

Tekirdağ’daki kimya fabrikasında çıkan yangın paniğe yol açtı. Alevler kısa sürede fabrikayı sararken, işçiler tahliye edildi. Yangında can kaybı yaşanmazken, büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangın, güçlükle kontrol altına alındı.

Kimya Fabrikasında Korkutan Yangın! Dumanlar Gökyüzünü Kapladı
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Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki Avrupa Serbest Bölgesi'nde yer alan bir kimya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.

DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, kısa sürede tesisin büyük bölümünü sararken yoğun dumanlar gökyüzünü kapladı. İşçiler hızla tahliye edilirken ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı; ancak yangının büyük maddi hasara yol açtığı bildirildi.

Kimya Fabrikasında Korkutan Yangın! Dumanlar Gökyüzünü Kapladı - Resim : 1

Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının çevredeki tesislere sıçramaması için yoğun çaba gösterildi.

Kaynak: İHA

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