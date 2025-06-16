Otomobil Tarlaya Uçtu

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Otomobil Tarlaya Uçtu
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu. 18 yaşındaki sürücü yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Akhisar ile Alanyurt'u bağlayan yolda meydana geldi. 18 yaşındaki Furkan K. idaresindeki 55 VG 589 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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