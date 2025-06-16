İzmir'de Silahlı Suç Örgütüne Darbe: 17 Kişi Tutuklandı

İzmir'de Karşıyaka ve Çiğli'de helikopter destekli operasyonla çökertilen silahlı suç örgütünün 17 üyesi tutuklandı. Şüpheliler, yağma, yaralama ve örgüt kurma gibi ağır suçlarla yargılanacak.

İzmir'de Silahlı Suç Örgütüne Darbe: 17 Kişi Tutuklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir'de polis ekipleri, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde sabahın ilk ışıklarında helikopter destekli büyük bir operasyonla silahlı suç örgütünü çökertti. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "kasten yaralama" gibi ağır suçlamalarla gözaltına alınan 17 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İzmir Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 30 Mayıs sabahı düğmeye basıldı. Uzun süredir teknik ve fiziki takibe alınan silahlı suç örgütünün lideri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 17 kişi, Karşıyaka ve Çiğli'deki adreslere eş zamanlı yapılan operasyonlarla kıskıvrak yakalandı. Operasyonlarda bir polis helikopteri de havadan destek verdi.

İzmir'de Silahlı Suç Örgütüne Darbe: 17 Kişi Tutuklandı - Resim : 1

Şüphelilerin; silahlı örgüt kurmanın yanı sıra nitelikli yağma, gizliliği ihlal, kasten yaralama ve mala zarar verme gibi suçlara karıştıkları tespit edildi. Baskın yapılan adreslerde çok sayıda suç unsuru da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 Haziran'da adliyeye sevk edilen 17 zanlının tamamı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Masaj Salonlarına 'Fuhuş' Operasyonu! Çok Sayıda Gözaltı VarMasaj Salonlarına 'Fuhuş' Operasyonu! Çok Sayıda Gözaltı VarGüncel

'Sahte Alıcı" Çetesine Operasyon: 4 Kişi Tutuklandı'Sahte Alıcı" Çetesine Operasyon: 4 Kişi TutuklandıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Operasyon İzmir
Şarj Adaptörünüzde Bu Detayı Gözden Kaçırmayın! İşte Telefonu Hızlı Şarj Etmenin Altın Tüyosu Şarj Adaptörünüzde Bu Detayı Gözden Kaçırmayın! İşte Telefonu Hızlı Şarj Etmenin Altın Tüyosu
Muğla Bodrum'da Makilik Yangını Muğla Bodrum'da Makilik Yangını
BM'den İran ve İsrail’e ‘Acil Diplomatik Müzakere’ Çağrısı BM'den İran ve İsrail’e ‘Acil Diplomatik Müzakere’ Çağrısı
Ne Hamsi Ne Palamut Ne İstavrit: Uzmanlar En Sağlıklı Balığı Açıkladı Ne Hamsi Ne Palamut Ne İstavrit: Uzmanlar En Sağlıklı Balığı Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
SGK Uzmanı Özgür Erdursun İtiraf Etti: Bu Emeklilerin Maaşında Kesinti Yapılacak SGK Uzmanı Özgür Erdursun İtiraf Etti: Bu Emeklilerin Maaşında Kesinti Yapılacak
Apartmanda Oturanlar Dikkat! 81 İlde Yürürlüğe Girdi: Hepsi Tek Tek İptal Edilecek Apartmanda Oturanlar Dikkat! 81 İlde Yürürlüğe Girdi: Hepsi Tek Tek İptal Edilecek
Zara ve LC Waikiki’ye Üretim Yapan Tekstil Devi İflas Batağında Zara ve LC Waikiki’ye Üretim Yapan Tekstil Devi İflas Batağında
Otomotiv Devi Gemileri Yaktı! Sıfır Arabaları 510 Bin Liradan Satışa Çıkardı Otomotiv Devi Gemileri Yaktı! Sıfır Arabaları 510 Bin Liradan Satışa Çıkardı
Emlak İlan Sitelerine Yeni Düzenleme! Sınırlama Geliyor Emlak İlan Sitelerine Yeni Düzenleme! Sınırlama Geliyor