İzmir'de Silahlı Suç Örgütüne Darbe: 17 Kişi Tutuklandı

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İzmir'de polis ekipleri, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde sabahın ilk ışıklarında helikopter destekli büyük bir operasyonla silahlı suç örgütünü çökertti. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "kasten yaralama" gibi ağır suçlamalarla gözaltına alınan 17 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İzmir Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 30 Mayıs sabahı düğmeye basıldı. Uzun süredir teknik ve fiziki takibe alınan silahlı suç örgütünün lideri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 17 kişi, Karşıyaka ve Çiğli'deki adreslere eş zamanlı yapılan operasyonlarla kıskıvrak yakalandı. Operasyonlarda bir polis helikopteri de havadan destek verdi.

Şüphelilerin; silahlı örgüt kurmanın yanı sıra nitelikli yağma, gizliliği ihlal, kasten yaralama ve mala zarar verme gibi suçlara karıştıkları tespit edildi. Baskın yapılan adreslerde çok sayıda suç unsuru da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 Haziran'da adliyeye sevk edilen 17 zanlının tamamı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA