Masaj Salonlarına 'Fuhuş' Operasyonu! Çok Sayıda Gözaltı Var

Yüksek ücret vaadiyle fuhşa teşvik edildiği gerekçesiyle Bursa merkezli 3 ilde masaj salonlarına operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. 34 mağdur kadın kurtarılırken, fuhuştan elde edilen 38 bin lira para ele geçirildi.

Masaj Salonlarına 'Fuhuş' Operasyonu! Çok Sayıda Gözaltı Var
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri masaj salonlarına operasyon düzenlendi. Kadınların ‘masör’ adı altında yüksek ücret vaadiyle fuhşa teşvik edildiği istihbaratı üzerine harekete geçen ekipler, Bursa, Mardin ve Antalya'da teknik ve fiziki takip başlattı.

10 farklı masaj salonuna eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler yaptıkları aramalarda, çok sayıda cinsel ilişki esnasında kullanılan ürün, 5 dizüstü bilgisayar, 22 cep telefonu, 2 flaş bellek ve fuhuştan kazanıldığı düşünülen 38 bin lira para ele geçirdi.

Yapılan operasyon neticesinde 11’i kadın 4’ü erkek olmak üzere toplam 15 kişi gözaltına alınırken, 34 mağdur kadın kurtarıldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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