Aydın'da 'Kaçak Sigara’ Operasyonu

Aydın’ın Efeler ilçesinde kaçak sigara sarımı yapıp piyasaya sürdüğü öğrenilen şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın'da 'Kaçak Sigara’ Operasyonu
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından sigara kaçakçılığına yönelik koordineli çalışma düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre ekipler, M.Ç. isimli şüphelinin Efeler ilçesinde sigara sarımı yaparak piyasaya sürdüğünü tespit etti. Operasyon için harekete geçen ekipler, şüphelinin ikametine baskın yapıldı.

Yapılan aramada 90 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 80 bin adet sahte bandrollü/bandrolsüz boş makaron, 120 kilo kıyılmış açık kıyılmış, 3 bin adet boş sigara paketi, 3 adet elektrikli sigara sarma makinası ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli M.Ç. hakkında başlatılan adli ve idari süreç devam ediyor.

Kaynak: İHA

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