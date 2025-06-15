14 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Gaziantep'te başkasına ait kredi kartını kullanarak dolandırıcılık yapan ve 14 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

14 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon neticesinde başkasına ait kredi kartını izinsiz kullanarak dolandırıcılık yaptığı tespit edilen ve 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö. isimli şahıs, Şehitkâmil ilçesinde yakalandı.

Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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