Batman'da Balkon Çöktü! Ölü ve Yaralılar Var
Batman’da fayans çalışması yapılan 3 katlı evin balkonun çökmesi sonucu meydana gelen faciada 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. Yaralılardan 3’ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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Batman'ın Beşiri ilçesi Atbağı Köyü'nde bir balkonun çökmesi sonucu meydana gelen faciada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
YEMEK YERKEN FACİAYI YAŞADILAR
Edinilen bilgiye göre, Yel ailesinin 3 katlı evlerinin 1’inci katına ek olarak yapılan balkon, fayans çalışması sırasında çöktü. Balkon çöktüğü esnada aşağıda yemek yiyen aile üyeleri Fırat Tarhan (27), Mücahit Toy (18) ve Faris Yel’in (12), İ.H.Y. (24), V.K.Y. (15), T.Y., (19) A.V.Y. (12) A.Y. (50) ve Halis isimli Suriye uyruklu kişi taşların altında kaldı.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Feci olayda Fırat Tarhan Mücahit Toy ve Faris Yel hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralının ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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