Muğla Bodrum'da Makilik Yangını

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Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Göltürkbükü Mahallesi’nde bugün saat 12.30 sıralarında makilik alanda yangın çıktı. Çevre sakinlerinin alevleri ve dumanı fark etmesi üzerine durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbarın ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 2 helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi.

MÜDAHALE EDİLİYOR

Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ederek alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, rüzgarın etkisiyle alevlerin yayılma riski bulunduğu belirtildi. Göltürkbükü’nün turistik bir bölge olması nedeniyle yangın, çevredeki otel ve villalara sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Yetkililer, yangınla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve bölgede soğutma çalışmalarının başlaması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA