Öğretmen Okul Bahçesinde Öğrenciye Dehşeti Yaşattı: Cezası Sadece 5 Bin TL!

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Bursa'da ortaokul öğrencisi E.E.Ö. (13), voleybol maçının ardından kutlama için havaya su fırlattığı gerekçesiyle beden eğitimi öğretmeni tarafından okul bahçesinde arkadaşlarının gözü önünde tekme tokat dövüldü. Güvenlik kamerasına yansıyan darp görüntüleriyle gündeme gelen öğretmen E.B. (45), "basit yaralama" suçundan yargılandığı davada yalnızca 5 bin 40 TL adli para cezasına çarptırıldı.

KOŞARAK GELDİ, VURDU

Olay 30 Nisan'da Osmangazi ilçesindeki Süleyman Şah İmam Hatip Ortaokulu'nda yaşandı. Öğrenci E.E.Ö., kuzenlerinin kazandığı voleybol maçını kutlamak için su fırlattı. İddiaya göre suyun üzerine sıçradığını söyleyen öğretmen E.B., koşarak geldi ve öğrenciyi tekme tokat darbetti. Kamera kayıtlarında, öğretmenin çocuğa sırtına tekme attığı, ardından tokatlayıp yere ittiği açıkça görüldü.

'BİR ANLIK TEPKİYDİ' SAVUNMASI

Öğretmen ifadesinde, "Sadece bir anlık tepkiyle bacağına tekme attım, üzgünüm" dedi. Mahkeme, öğretmeni hapis cezası yerine para cezasıyla cezalandırdı. E.E.Ö.'nün ailesi ise karara tepki gösterdi.

Baba Heybetullah Özkan, "Bu öğretmen hala görevde. 5 bin lira ceza yeterli mi? Oğlum 2 ay psikolojik destek aldı" diyerek tepki gösterdi.

Olaydan sonra okuldan alındığını söyleyen E.E.Ö., yaşadığı travmayı, "Sırtıma tekme attı, yere düştüm. Kimse ailemi aramadı, üstü örtülmeye çalışıldı. Canımın değeri bu kadar mı?" sözleriyle anlattı.

Kaynak: DHA