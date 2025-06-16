FETÖ'nün 'Bölge İmamı' Yakalandı: Dehşete Düşüren Gerçek! ROKETSAN'a Sızıp...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’da FETÖ'ye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 7 yıldır firari durumda olan ve hakkında iki ayrı "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan arama kaydı bulunan İshak Uysal'ın yeri bulundu. Terör örgütü şüphelinin Arnavutköy’de bulunduğu tespit edilirken, düzenlenen operasyonla Uysal yakalandı.

DİĞERLERİNİ ASELSAN'A YÖNLENDİRMİŞ

Yapılan incelemede, örgütün bölge imamlığını yapan şüphelinin ROKETSAN’a sızdığı, emrindeki örgüt üyelerini ise ASELSAN’a yönlendirdiği ortaya çıktı. Uysal’ın örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock’u kullandığı, kod adıyla faaliyet yürüttüğü, sohbet imamlığı, Türk Telekom bilişim imamlığı, kurum imamlığı gibi çeşitli görevlerde bulunduğu belirlendi.

Şüpheli hakkında, 14 farklı kişinin bu görevlerle ilgili beyan verdiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uysal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA