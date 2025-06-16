Üniversite Öğrencilerine '19 Mart' Soruşturmaları: Halay Çekmek, Helva Kavurmak, Çocuk İşçiliğine Hayır Demek Suç Sayıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınması ve sonrasın tutuklanmasının ardından Ankara, İstanbul ve Kayseri’de başlayan protestolara kampüslerinden destek veren üniversite öğrencileri, disiplin soruşturmalarıyla karşı karşıya kaldı. Hacettepe, Yıldız Teknik, Marmara, Anadolu, Erciyes ve Ankara Üniversitelerinde onlarca öğrenciye, “halay çekmek”, “helva kavurmak”, “afiş asmak” ve “çocuk işçiliğine hayır demek” gibi gerekçelerle soruşturma açıldı. Öğrenciler, soruşturmaların keyfi, delilsiz ve anayasal haklarını kullanmalarını engellemeye yönelik olduğunu söylüyor.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ’NDE ÇEŞİTLİ SUÇLAMALAR

Hacettepe Üniversitesi’nde öğrenciler, 19 Mart’taki protestolar, ders boykotları ve 28 Nisan’da Hukuk Fakültesi’nde düzenlenen “Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Sempozyumu”na karşı “Aile değil, mücadele yılı” sloganıyla eylem yapmaları nedeniyle soruşturmaya uğradı. Sprey boya ile “Boykot” yazmak, tutuklu öğrencilerin mektuplarını okumak ve 26 Mart’ta gazeteciler İrfan Değirmenci ile Birkan Bulut’un kampüste söyleşi düzenlemesi de soruşturma gerekçeleri arasında yer aldı.

Kampüs dışındaki Konur Sokak’ta 25 Nisan’daki “Gençlik ayakta geleceği için yürüyor” yürüyüşüne katılmak bile soruşturma konusu oldu. Öğrenciler, “LGBTİ bayrağı açmak, otomatik kapıyı bozmak” gibi absürt suçlamalarla karşılaştıklarını belirtti. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencisi Onur Gazi Barut, “İki gün içinde 4 farklı soruşturma alan arkadaşlarımız var. Bu soruşturmalar bizi sindirmek için açılmış, geçerliliği olmayan girişimler,” dedi. Fen Fakültesi öğrencisi Ecrin Özdil ise, iki günde 8 maddelik suçlamayla 4 soruşturma aldığını, tutuklu arkadaşının mektubunu okumanın bile suç sayıldığını ifade etti.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ’NDE ZAMANAŞIMI TARTIŞMASI

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 19 Mart protestolarına katılan 20 öğrenciye, olaylardan üç ay sonra soruşturma açıldı. Öğrenciler, YÖK Disiplin Yönetmeliği’ne göre bir aylık zamanaşımı süresinin dolduğunu, bu nedenle soruşturmaların hukuksuz olduğunu savundu. Bir öğrenci, “Sadece pankart fotoğrafı çektim, ama ‘afiş asmak’la suçlanıyorum. Bu, demokratik hakların kriminalize edilmesi” diyerek tepki gösterdi.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ’NDE POLİS ŞİDDETİ VE SORUŞTURMALAR

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi İbrahim Demiryürek, mart ve nisan aylarındaki eylemlere katıldığı için 4 soruşturmayla karşılaştı. Suçlamalar arasında “toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılmak”, “polise direnmek”, “üniversitenin huzurunu bozmak” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” yer aldı.

Demiryürek, 20 Mart’ta polis müdahalesinde başının yarıldığını, 21 Mart’ta rektörlük önünde çevik kuvvet saldırısına uğradıklarını ve 22 Nisan’daki dayanışma eyleminin de polis şiddetiyle sona erdiğini anlattı. “Bu soruşturmalar yıldırma politikası. Gerekçeleri çürütebiliriz, mücadele devam edecek” dedi.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ’NDE “ÇOCUK İŞÇİLİĞİNE HAYIR” SUÇLAMASI

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Sarp Türkmen, kampüsteki basın açıklamalarına katıldığı ve “çocuk işçiliğine hayır” dediği için üç soruşturma aldı. Türkmen, “Anayasa’nın 34. maddesi kapsamında hareket ettik. ‘Çocuk işçiliğine hayır’ demek suç mu? Bu soruşturmalar, üniversite gençliğine baskı politikalarının bir parçası” diyerek tepkisini dile getirdi.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ’NDE GEZI PANKARTI SORUŞTURMASI

Marmara Üniversitesi öğrencisi Efe Kaymakçı, Gezi Direnişi’nin 12. yıl dönümünde Ali İsmail Korkmaz anısına pankart astığı için “izinsiz pankart asmak” gerekçesiyle soruşturmaya uğradı. Kaymakçı, “Ali İsmail Korkmaz’ın adını kampüste yaşatmak istedik. Bu meşru bir ifade biçimi, ama soruşturma konusu yapıldı” dedi.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ’NDE KAYSERİ PROTESTOSU HEDEFTE

Erciyes Üniversitesi’nde 22 Mart’ta Kayseri Cumhuriyet Meydanı’ndaki İmamoğlu’na destek eylemine katılan 10 öğrenci hakkında soruşturma başlatıldı. Gazetecilik öğrencisi Sultan Kılıç, “Suçlamaların hukuki dayanağı yok. Hukuksuz soruşturmalar bitecek, biz yalnız yürümeyeceğiz” dedi.

ÖĞRENCİLERDEN DAYANIŞMA MESAJI

Öğrenciler, soruşturmaların final haftası gibi yoğun dönemlerde açılmasını ve bazılarının eylemlere katılmadıkları halde soruşturulmasını eleştirdi. Soruşturmaların, YÖK’ün talimatıyla üniversite yönetimlerince uygulandığını iddia eden öğrenciler, bu süreçlerin ifade özgürlüğünü ve anayasal hakları kısıtlamaya yönelik olduğunu vurguladı. Dayanışma mesajı veren öğrenciler, “Bu soruşturmalar bizi yıldıramaz. Sıra arkadaşlarımızla kol kola mücadele edeceğiz” diyerek kararlılıklarını ifade etti.

Soruşturmalar, üniversite gençliğinin demokratik hak taleplerine yönelik baskı tartışmalarını yeniden alevlendirirken, öğrenciler hukuki yollarla haklarını aramaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: ANKA