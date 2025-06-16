Uluslararası Af Örgütü'nden 'Onur Yürüyüşleri' Çağrısı: 'LGBTİ+ Bireyleri Bastırmayın, Koruyun'

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Dünya genelinde, hakları anayasal olarak güvence altına alınan ülkelerde dahi sistematik olarak ayrımcılığa uğrayan LGBTİ+ bireyler, son yıllarda Türkiye'de çok sayıda nefret suçuna maruz bırakılıyor. Haklarının ihlal edildiğini söyleyerek uzun yıllarda her yıl haziran ayında Onur Yürüyüşü düzenleyen ve yaşamlarına saygı duyulmasını ve temel haklarını talep eden LGBTİ+ bireyler, bu yıl da yetkililer tarafından engellemelerle karşılaştı.

Hukuki bir temeli olmayan bu engellemelere karşı tepki gösteren LGBTİ+ bireylere Uluslararası Af Örgütü'nden de destek geldi. Onur Yürüyüşleri'nin Türkiye genelinde bir kez daha tehdit altında olduğunu vurgulayan insan hakları örgütü, valiliklerin bu eylemlere uzun yıllardır polis eliyle orantısız güç uyguladığını belirtti.

'BU UYGULAMAYA SON VERİN'

2015 yılından beri 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nu ve 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamındaki yetkilerini işaret ederek Onur Yürüyüşleri'ni insan haklarına aykırı olarak engellemeye çalışan iktidara tepki gösteren Uluslararası Af Örgütü, yapılana son verilmesi çağrısında bulundu. Geçtiğimiz yıllardaki eylemlerde yüzlerce kişinin gözaltına alınıp kötü muamele gördüğünü hatırlatan örgüt, başlattığı acil eylemle yetkilileri, Onur Yürüyüşü etkinliklerine hukuksuz kısıtlamalar getirmeye derhal son vermeye davet etti.

'BARIŞÇIL PROTESTO HAKKINI KORUMAK ZORUNDASINIZ'

İçişleri Bakanlığı'na hitaben kaleme alınıp bütün dünyada imzalanan dilekçede, LGBTİ+ bireylerin yalnızca temel insan haklarını talep ettiği ve kanuna aykırı bir etkinlik olmayan Onur Yürüyüşleri'nin de kolluk kuvvetleri tarafından müdahaleyle karşılaşmaması gerektiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Son on yılda, Türkiye’nin birçok ilinde LGBTİ+ Onur Yürüyüşleri, barışçıl toplanma ve ifade özgürlüğü hakları ile ayrımcılık yasağına aykırı olarak, hukuksuz ve sistematik bir biçimde engellendi. Kolluk görevlileri, haklarını kullanan LGBTİ+ hakları aktivistlerini ve destekçilerini dağıtmak amacıyla gereksiz güç kullandı. Onlarca kişi keyfi olarak gözaltına alınıp çoğu temelsiz suçlamalarla yargılandı ve bazıları, daha en başından açılmaması gereken davalarda sonradan beraat etti.

Sizi, İstanbul’da ve diğer illerde Onur Yürüyüşleri’nin yersiz kısıtlamalar olmadan gerçekleştirilmesine izin vererek, Türkiye’nin uluslararası insan hakları hukuku ve standartları gereğince barışçıl toplanma ve ifade özgürlüğü ile ayrımcılık yasağı haklarının kullanımını kolaylaştırmak ve korumak konusundaki pozitif yükümlülüğünü yerine getirmesini sağlamaya çağırıyorum."