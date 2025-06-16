11 Orman Yangınına İlişkin 6 Gözaltı

Çanakkale'de meydana gelen 11 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yaz aylarının gelmesiyle Türkiye’nin ormanlarında yangın felaketleri de yeniden kendisini göstermeye başladı. Çanakkale’de meydana gelen 11 orman yangınına ilişkin 6 şüpheli taksirle yangına sebep olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

11 Orman Yangınına İlişkin 6 Gözaltı - Resim : 1

Çanakkale'de 1-14 Haziran tarihleri arasında toplam 11 orman yangını çıktı. Yangınların elektrik direği, ot temizliği, sondaj ve 3 biçerdöverden kaynaklandığı tespit edildi. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında taksirle yangına neden olduğu iddia edilen 6 şüpheli yakalandı.

11 Orman Yangınına İlişkin 6 Gözaltı - Resim : 2

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ve Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangınlara sebep olanları ağır cezai müeyyidelerin beklediğini, kolluk kuvvetlerinin de bu konuda ciddi tedbirler aldığını belirtti.

Çanakkale'de Orman Yangın Kontrol Altına AlındıÇanakkale'de Orman Yangın Kontrol Altına AlındıGüncel
Aydın’da Tarım Arazisinde Korkutan YangınAydın’da Tarım Arazisinde Korkutan YangınYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Yangın Çanakkale
Son Güncelleme:
Sonbahar Gelmeden Bir Kez Makas Vurun, Yaz Kış Hasat Edin Sonbahar Gelmeden Bir Kez Makas Vurun, Yaz Kış Hasat Edin
Kadınlar Tuvaletinde Tacizciye Suçüstü! Söyledikleri 'Pes' Dedirtti: 'Yanlışlıkla Girdim...' Kadınlar Tuvaletinde Tacizciye Suçüstü
İnşaat Yapılırken Bu Hataya Düşen Yandı! Anında İptal Edilecek İnşaat Yapılırken Bu Hataya Düşen Yandı! Anında İptal Edilecek
CHP’li Erhan Adem’den İktidara ‘Razi Petrokimya’ Çağrısı: CHP’li Erhan Adem’den İktidara ‘Razi Petrokimya’ Çağrısı:
ÇOK OKUNANLAR
Apartmanda Oturanlar Dikkat! 81 İlde Yürürlüğe Girdi: Hepsi Tek Tek İptal Edilecek Apartmanda Oturanlar Dikkat! 81 İlde Yürürlüğe Girdi: Hepsi Tek Tek İptal Edilecek
SGK Uzmanı Özgür Erdursun İtiraf Etti: Bu Emeklilerin Maaşında Kesinti Yapılacak SGK Uzmanı Özgür Erdursun İtiraf Etti: Bu Emeklilerin Maaşında Kesinti Yapılacak
Zara ve LC Waikiki’ye Üretim Yapan Tekstil Devi İflas Batağında Zara ve LC Waikiki’ye Üretim Yapan Tekstil Devi İflas Batağında
Emlak İlan Sitelerine Yeni Düzenleme! Sınırlama Geliyor Emlak İlan Sitelerine Yeni Düzenleme! Sınırlama Geliyor
Başarısızlıktan İmparatorluğa: Hasat Tarlada Çürüyünce Zengin Oldu! Şimdi Paraya Para Demiyor Başarısızlıktan İmparatorluğa: Hasat Tarlada Çürüyünce Zengin Oldu! Şimdi Paraya Para Demiyor