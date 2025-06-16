11 Orman Yangınına İlişkin 6 Gözaltı

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Yaz aylarının gelmesiyle Türkiye’nin ormanlarında yangın felaketleri de yeniden kendisini göstermeye başladı. Çanakkale’de meydana gelen 11 orman yangınına ilişkin 6 şüpheli taksirle yangına sebep olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Çanakkale'de 1-14 Haziran tarihleri arasında toplam 11 orman yangını çıktı. Yangınların elektrik direği, ot temizliği, sondaj ve 3 biçerdöverden kaynaklandığı tespit edildi. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında taksirle yangına neden olduğu iddia edilen 6 şüpheli yakalandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ve Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangınlara sebep olanları ağır cezai müeyyidelerin beklediğini, kolluk kuvvetlerinin de bu konuda ciddi tedbirler aldığını belirtti.

Kaynak: İHA