Kadınlar Tuvaletinde Tacizciye Suçüstü! Söyledikleri 'Pes' Dedirtti: 'Yanlışlıkla Girdim...'

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İstanbul Kartal'da bir alışveriş merkezinde yaşanan olay, kadınların mahremiyetine yönelik ihlalleri bir kez daha gündeme getirdi. Kadınlar tuvaletinde uygunsuz görüntüler çektiği iddia edilen bir erkek, bir kadının dikkati ve güvenlik görevlisinin müdahalesiyle suçüstü yakalandı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Şüpheli erkek, güvenlik tarafından polise teslim edildi.

TACİZCİYİ VİDEOYA ALDI

İddialara göre, tuvalete giren bir kadın, içeride bir erkeğin gizlice görüntü almaya çalıştığını fark etti. Kadın, o anları video ile kayıt altına alırken alışveriş merkezi güvenliği de hızla müdahale etti. Yakalanan kişi, telefonundaki kayıtları silmeye çalışırken direnç gösterdi.

Şüpheli, "Doğru, çektim, siliyorum" sözleriyle eylemini kabul etti ancak savunması dikkat çekti: "Tuvalete yanlışlıkla girdim." Olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs, emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA