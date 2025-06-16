'Mossad'a Casusluk' Davasında Flaş Gelişme! Türkiye'deki Para Ağını Yöneten Rexhepi'nin Cezası Belli Oldu: İşte Kirli 'Filistinli' Pazarlığının Detayları...

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nin ortak operasyonuyla, İsrail istihbarat servisi MOSSAD’ın Türkiye’deki casusluk faaliyetlerine büyük bir darbe vuruldu. Kosova uyruklu Liridon Rexhepi ve Yıldıray Boztepe, MOSSAD adına Filistin uyruklu kişilere yönelik bilgi toplama ve dronla çekim yapma gibi casusluk faaliyetlerinde bulundukları gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, her iki sanık hakkında “zincirleme şekilde siyasal veya askeri casusluk” suçundan 18 yıl 9’ar aydan 35’er yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

FİLİSTİNLİLERİ DRONLARLA TAKİP ETTİLER

İddianameye göre, Liridon Rexhepi, 24 Ağustos 2024’te Antalya Havalimanı üzerinden Türkiye’ye giriş yaptı. MOSSAD’ın para kasası olarak faaliyet gösteren Rexhepi’nin, casusluk suçundan işlem yapılan yerli ve yabancı kişilerle para transferleri gerçekleştirdiği ve bu transferlerin istihbari bilgi toplama amaçlı olduğu belirlendi. Rexhepi’nin, özellikle İstanbul’da yaşayan Filistinlilerin bulunduğu bölgelerin dronla fotoğraf ve video çekimlerini organize ettiği tespit edildi.

KİRLİ PAZARLIK

Sanık Yıldıray Boztepe ise, “Havadayız.com” adlı firması üzerinden dron çekimleri yaptı. İddianamede, Boztepe’nin, kimliği belirsiz “Abdullah” adlı bir kişiyle iletişim kurarak, özellikle Büyükçekmece ve Başakşehir’de Filistinlilerin yaşadığı sitelerin güvenlik noktaları, kat durumları ve adres bilgilerini içeren çekimler yaptığı belirtildi. Bu çekimler karşılığında Boztepe’ye, Rexhepi adına “Ardit Lusufi” ve “Festim Lusufi” tarafından para transferleri yapıldığı kaydedildi.

'FİLİSTİNLİLERE YÖNELİK SİLAHLI SALDIRININ HAZIRLIĞI OLABİLİR'

Olay, Büyükçekmece’de yaşayan İ.K. ve M.K. adlı kişilerin evlerinin çevresinde dronla çekim yapıldığını fark ederek şikâyette bulunmasıyla ortaya çıktı. Şikâyet üzerine başlatılan soruşturmada, çekimlerin MOSSAD adına yapıldığı ve Filistinlilere yönelik silahlı saldırı gibi eylemlerin ön hazırlığı olabileceği değerlendirildi.

İDDİANAME NET OLARAK 'MOSSAD' DEDİ

Boztepe, ifadesinde profesyonel dron çekimi yaptığını, “Abdullah” adlı kişinin talepleriyle hareket ettiğini ve para transferlerinin Western Union üzerinden geldiğini iddia etti. Ancak iddianame, her iki sanığın MOSSAD ile koordineli çalıştığını ve casusluk faaliyetlerine katıldığını ortaya koydu.

İddianamede, sanıkların İsrail’in hedefindeki Filistinlilere ait gizli bilgileri toplayarak paylaştığı ve bu bilgilerin infaz veya kaçırma gibi eylemlerde kullanılabileceği vurgulandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edilen iddianame kapsamında, Rexhepi ve Boztepe’nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Kaynak: AA