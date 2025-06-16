YHT'lerde Yolcu Garantileri ve Artırılmayan Sefer Sayıları Meclis Gündeminde

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Türkiye’de yapılan yol, köprü, demiryolu, gar gibi ihalelerde sık sık gündeme gelen geçiş ve yolcu garantileri bir kez daha Meclis gündemine getirildi. CHP Genel Başkan yardımcısı Ulaş Karasu, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı’nda 8 yıl için 46 milyon yolcu garantisi verildi, ancak aynı dönemde 16 milyon 823 bin yolcu kullandığını ve gar için şirketlere 8 yılda 2.7 milyar garanti para ödendiğine dikkat çekti.

Karasu, söz konusu durumu Meclis gündemine taşırken, “Her yıl ödenen milyon dolarlar, milyarca liralar kimin cebinden çıkıyor? Milletin cebinden, üstelik dolar olarak çıkıyor. Peki yolcu yoğunluğu ve garantilerde her yıl artış olacağı öngörülmesine karşın, YHT sefer ve tren setlerinin sayısı neden artırılmıyor?” dedi.

Karasu, Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'nın yolcu garantisi için 2024 yılı sonu itibariyle Cengiz-Limak-Kolin ortaklığındaki şirkete 69 milyon 352 bin dolar (2.7 milyar TL) garanti yolcu parası ödendiğini duyurarak, YHT hatlarında sefer ve tren setlerinin sayısının yeterli artırılmadığını ve bilet sıkıntısı yaşanmasını Meclis gündemine getirdi.

Yoğun talebe rağmen seferlerin artırılmadığı hatlarda yolcuların bilet bulmakta güçlük çektiğini belirten Karasu, “TCDD, 2024 yılında 36 milyar 595 milyon lira zarar etti. Uzun yıllardır da zarar ediyor. Bu zararın sebebi kötü yönetim, liyakatsiz kadrolar ve ballı ihalelerle zengin edilen yandaş müteahhitler. Ankara’da Kolin-Limak-Cengiz İnşaat ortaklığıyla yaptırılan YHT garı için verilen yolcu garantisi nedeniyle son sekiz yılda 69 milyon 352 bin dolar garanti yolcu parası ödendi. Ankara YHT Garı’nı yapanlara dolar bazında 8 yıl boyunca 46 milyon yolcu garantisi ödemesi taahhüt edildi. Ancak vatandaşlar, hızlı tren için günler öncesinden bilet talep etmelerine rağmen bilet bulamıyor. Yeterli sayıda sefer olmadığı gerekçesiyle vatandaşlar yolculuk yapamıyor. Ama bir taraftan da vatandaşların cebinden, bu garı kullansa da kullanılmasa da firmaya milyonlarca dolar ödemeye devam ediyor. Yani olan yine vatandaşa oluyor” dedi.

CHP’li Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle şunları sordu:

“Her bir yıl ve hat da ayrı ayrı gösterilmek üzere YHT trenlerin yolcu garantisi sayısı, gerçekleşen yolcu sayısı, toplam sefer sayısı ve hak ediş tutarı nedir? Yolcu sayısı yoğunluğu ile garantilerin her yıl artış olacağı bilinmesine ve öngörülmesine karşın, YHT sefer ve tren seti sayısının yeterince artırılmamış olmasının gerekçeleri nelerdir? Talep edilen ve gerçekleşen yolcu sayısı ile tren set ve sefer sayısı arasındaki oran nasıldır?”